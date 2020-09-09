4新人首演　英格蘭老問題悶和丹麥

英格蘭周三(9號)歐國聯A2組賽事，作客丹麥只能夠悶和0比0，喺菲爾科頓同格連活特違規被「革扯」後，領隊修夫基今場再畀4個新人上演國家隊處子戰，當中包括阿士東維拉中場基亞利殊，佢亦用表現證明自己係解決英格蘭創造力不足問題嘅理想人選。

英格蘭今仗有中場加雲菲臘斯同中堅高亞迪兩位「地標」新人正選上陣，防守表現亦唔錯，不過眾所周知英格蘭最大問題係創造力不足，史達寧、查頓辛祖都係腳法一流嘅扭波型球員，但繼上場對冰島死守冇晒計後，今仗對丹麥同樣係老鼠拉龜。

英格蘭喺76分鐘換入基亞利殊後，攻勢立即旺盛好多，據網站《Squawka Football》統計，基亞利殊上陣14分鐘內創造機會次數，查頓辛祖、哈利卡尼、加雲菲臘斯同迪格蘭賴斯4個正選加埋更多，可惜英格蘭發力大遲，最終都係踢成0比0；效力阿仙奴嘅美蘭尼爾斯今場喺86分鐘入替，成為今場第4個英格蘭首演球員。

基亞利殊賽後表示：「我有啲激動，代表國家隊係所有英格蘭細路嘅夢想，好榮幸可以完成首演，美中不足嘅係贏唔到波，好多謝修夫基畀我機會。」