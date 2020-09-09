馬迪爾創造2球！法國重演世界盃決賽波膽

周三(9日)凌晨歐國聯A3組上演咗2018年世界盃決賽翻版，法國主場對克羅地亞，賽果同兩年前一樣，法國又係贏4比2，但今次主角係當年冇入選嘅安東尼馬迪爾，呢位曼聯前鋒今場貢獻1次助攻，以及射門令對手門將擺烏龍，成為法國贏波功臣。

安東尼馬迪爾相隔2年半之後，上場再次為法國披甲對瑞典，即使後備上陣13分鐘，都博到1球12碼，佢今場正選披甲，表現更加出色。

開波16分鐘，克羅地亞由中堅洛夫雲打開紀錄，但馬迪爾臨完上半場，作出2次重要貢獻，先係助攻基沙文扳平，跟住射門中柱省中克羅地亞門將利華高域入網，協助法國反超前2比1。

換邊後，克羅地亞由前鋒比卡奴射入扳平，轉個頭基沙文開出角球，由烏柏美卡奴頂入，為法國再次領先。

踢到77分鐘，克羅地亞中場波索域禁區內犯手球，被吹判12碼，法國由基奧特主射入網，奠定4比2勝果。

法國球迷應該慶幸當時基沙文已被換離場，否則再佢主射12碼，隨時又宴客，因為呢位巴塞前鋒之前已經連續3次為法國射失12碼。法國喺A3組同葡萄牙都係2戰2勝，雙方下月交鋒，肯定有激鬥。