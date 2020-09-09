大坂再闖4強雙重意義　戴7口罩只為一樣嘢

2018年盟主日本名將大坂直美，周三在美網花了1小時19分鐘以直落兩盤6比3、6比4力挫美國的非種子球手羅渣士，自去年澳網之後，首次躋身大滿貫4強，同時也是她倆4次交鋒取得的首勝。

自首圈開始，大坂直美每日都會戴上印着不同名字的黑色口罩進場，而這些名字都是遭到不公平對待而死亡的黑人，周三她戴上了印上早前哄動全球、疑被警員跪頸致死的弗洛伊德名字口罩，繼續力抗種族歧視。

這位4號子於4強將面對美國的貝迪，並有機會與「23貫」的細威重演2018年決賽的翻版；大坂坦言在4強仍會戴另一個黑人口罩登場：「我準備了７個（黑口罩），坦白講這7個口罩不足夠代表所有受到不公平對待而去世的黑人，但希望我可以在決賽一次過給大家見到所有。」

其實，大坂直美與羅渣士這場8強戰賽前都有一定壓力，畢竟她過去3次對住對手都落敗，「我們上次對壘已是2017年，今日我滿意自己表現，亦給了自己很多正能量。」

沙華列夫成為25年來德國第一人

至於男單方面，隨着祖高域被DQ出局，「2R」拿度及費達拿又缺席，德國的沙華列夫成為今屆美網的爭標大熱，他周三在8戰落後一盤的情況下，以1比6、7比6(5)、7比6(1)、6比3反勝克羅地亞的哥列，成為自95年碧加之後首位闖入男單四強的德國人。

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