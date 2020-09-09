值唔值？維拉5,000萬鎊買2個英冠球員

新冠肺炎疫情打擊下，普遍預計今個夏天轉會窗將出現「疫情價」，球員轉會費會大幅縮水，不過呢個情況似乎未喺英超發生。阿士東維拉周三(9號)官方宣布，成功簽入諾定咸森林右閘馬迪卡殊，據報轉會費為1,600萬鎊；英國《天空體育》等權威媒體亦報道，維拉仲傾掂以破英冠轉會費紀錄嘅3,300萬鎊，收購賓福特射手奧尼屈堅斯。

維拉擊敗富咸同錫菲聯爭奪，同23歲嘅馬迪卡殊簽約5年後，領隊甸恩史密夫表示：「作為一個年輕球員，馬迪卡殊嘅數據非常突出，我相信佢可以好容易融入維拉，繼續佢哋驚人進步，並成為一個頂級右閘。」馬迪卡殊上季喺英冠有3個入波同5次助攻，並當選諾定咸森林年度最佳球員。

更加震撼嘅係，消息指維拉已同賓福特達成協議，用2,800萬鎊現金加上500萬鎊浮動獎金，總值3,300萬鎊轉會費收購英格蘭前鋒奧尼屈堅斯，呢位24歲射手上季喺英冠入25球排射手榜次席，佢已經去維拉做體測，完成後就正式簽約。

3,300萬鎊轉會費唔打止係維拉史上最高紀錄，同時亦係英冠史上最高紀錄(唔計當季英超降班球隊)。維拉一口氣用差唔多5,000萬鎊喺英冠「掃貨」，做法引嚟唔少維拉球迷質疑。