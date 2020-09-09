國家隊仕途告急　柴崎岳轉投雷加利斯

今季降班踢西乙嘅雷加利斯，宣佈羅致日本中場柴崎岳，意味呢位將會著起球隊8號波衫嘅「藍武士」中場，來季繼續有得踢西乙聯賽。

柴崎岳上季效力拉科魯尼亞，可惜最終未能帶領這支西班牙老牌球隊逃過降班厄運，新賽季將跌落有超過100支球隊競逐的西乙B，聯賽實力比西乙肯定低幾班。據報日本國家隊主帥森保一，對呢位日本國腳嘅情況非常關注，似乎覺得柴崎岳貴為「藍武士」主力中場，如果繼續留效拉科，隨時影響國家隊仕途。

好彩呢位日本中場喺西乙依然幾搶手，獲得力爭重返西甲嘅雷加利斯青睞，呢支馬德里區球會亦成為柴崎岳效力嘅第4間西班牙球隊。雷加利斯體育總監印第亞斯，就形容柴崎岳係球會新一季嘅重點引援。而柴崎岳都直言希望喺新東家交出好表現，為自己贏得再獲「藍武士」披甲嘅機會。

日本國家隊計劃於10至11月期間喺歐洲進行集訓，據日媒《日刊體育》報道，鑒於日本疫情依然嚴峻，國内球員出入境極唔方便，所以今次「藍武士」隨時出現全海外效力球員的豪華級陣容，早前轉投維拉利爾嘅久保建英、波圖嘅中島翔哉、羅斯托夫嘅橋本拳人，以及近期喺利物浦極速上位嘅南野拓實，都有機會入選，唔知到時會唔會見到柴崎岳嘅身影呢？