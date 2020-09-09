西甲冠軍　巴塞大亂皇馬衞冕在望

新一季西甲於周五（11日）深夜開鑼，皇家馬德里上季喺施丹帶領下，成功從巴塞隆拿手上奪回失落2年嘅聯賽冠軍，今季巴塞風雨飄搖，王牌美斯離隊風波，鬧至滿城風雨，新帥朗奴高文初來甫到，要喺短時間之內扭轉頹勢唔容易，冠軍繼續熱捧皇馬啱數。馬會周四晚7點半起就有冠軍注項開售。

近年西甲爭標大部分時間都係巴塞、皇馬天下，對上16季除馬德里體育會喺2013/14球季打破壟斷，其餘15季巴塞贏10次、皇馬贏5次，考慮到馬體會近年表現開始走下坡，以目前人腳要再度問鼎聯賽錦標難上加難，加上西維爾、維拉利爾等前列隊伍準欠穩，鬥長途始終比唔上兩大班霸，揀冠軍可集中研究巴塞同皇馬。

巴塞上季經歷災情性球季，除咗聯賽衞冕失敗屈居亞軍，歐聯8強更被拜仁慕尼黑血洗8比2，加上西盃8強出局，令球隊自2007/08球季之後首次四大皆空，王牌美斯完季後公開表示有意離隊，奈何受合約所限，最終被逼留隊，呢個決定無疑令決心改革嘅朗奴高文面對一定制紂，對球員、球隊都係百害而無一利。

相反皇馬上季在施丹帶領下成功換班，雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯、費達歷高華維迪及費蘭特文迪等新世代皆有不俗表現，加上賓施馬踢出上佳水準，如比利時王牌夏薩特能擺脫傷患，新一季皇馬戰鬥力肯定更上一層樓，大有機會成功衞冕。