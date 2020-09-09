青訓理念持之以恒　冠忠南區不問收穫

「佢揀讀書唔踢波？我哋絕對唔會洩氣。我哋搞青訓係平民化又輸出正能量，起碼令一班青少年唔好做壞事。」對於球隊首位提拔上一隊的自家青訓產品伍啟睿，最終選擇放棄職業足球，冠忠南區主席陳文俊直言「睇得好開」，皆因球隊的青訓理念是持之以恒，為喜愛足球的青少年提供機會和平台，至於能否出產球星？陳文俊坦言：「隨緣吧。」■文：黃雋謙

早於2002年，獲冠忠巴士贊助之前，南區青年軍已隨球隊的成立而誕生。與一般地區球隊一樣，受制於從區議會獲得的資助不多，南區青年軍最初的規模亦相對普通。「嗰陣每年暑期選拔，都只係得大約100位學員，對比起其他甲組球會，區隊嘅號召力始終冇咁大。」陳文俊透露，自冠忠南區2015至16年球季「升超」後，球隊的吸引力大增，青年軍學員人數隨即躍升10倍：「始終啲小朋友覺得你係港超就勁啲，又有個想踢職業嘅期望，嗰時開始我哋就投放多咗資源落去，除咗區議會每年30至40萬外，我哋另外當然有畀啲錢。」

回想「升超」前的青訓工作，陳文俊憶述當年就如投石問路，一邊依賴前主教練馮凱文在學界的經驗；一邊利用足總委派的導師運作。但論到專業化和在國際間的人際關係，現任主帥列文卻有其優勝之處。「列文2017年嚟咗之後開始有規範咁做，多咗青訓總監呢個角色管理，每支U隊都滲咗啲一隊球員做教練，加上佢有專業級教練牌照，自己又寫咗幾套用於不同年齡層嘅教學手冊，我哋就透過佢套方法去營運。」陳文俊道。

自列文加盟冠忠南區後，除充當球員身份外，他亦經常到青年軍觀察小將訓練和比賽，更為6至8名具潛質的U18球員，訂立一套符合其位置的訓練模式，並以專人運用創新平台Hudl為球員作個人指導、影片分析，務求提升他們的實力至一隊水平。事事親力親為的工作態度，以及具有豐富學歷，讓陳文俊和一眾管理層，放心將統籌青訓的重任委託給這位巴基斯坦名將。

近年，南區不時透過列文邀請國際知名的教練來港授課，除愛爾蘭足總教練培訓總監Nigel Best曾來港分享心得外，就連現任曼聯助教費倫（Mike Phelan），2年前也曾來港舉辦工作坊，向沈國輝、王子謙、劉華傑等年輕教練傳授學問。至於去年赴英升學的前南區U18球員張哲恆，亦在列文的穿針引線下，得以跟隨英冠球隊昆士柏流浪操練，這些都是該位將滿37歲的主帥，為南區青訓帶來的新元素。

付出當然想有回報，南區這幾年的青訓成果，除包括現已躋身常規陣容的蔡子濤和陳凱柏之外，還有去年被提拔上一隊，包括黃獻中、鄭進泓、鄭俊毅等南區自家青訓產品。陳文俊坦言，他和球會副主席黃焯添（Tim）都認為，即使在茫茫大海之中，最後僅得一位球員升上一隊，那份滿足感已勝過一座聯賽冠軍獎座：「與其每年都拎千零萬出嚟，不如攞少少擺喺青訓上。我同『阿Tim』傾過，就算2至3年先出到一個標青嘅球員，嗰種成功感都已經令我哋好滿足。」

奈何球隊近年最被看重的青訓成果伍啟睿，因為想專注學業，選擇放棄踢職業足球。問到「陳主席」有否因此感氣餒，他就回應：「絕對唔會，我哋做青訓係恒常咁做，最後佢踢唔踢，唔到我去決定。重點係我哋要畀咗個機會人先，就算佢唔踢，可能讀書讀得好成功，做生意搵到錢，第時回饋番畀個球圈呢！」他重提南區的青訓理念，是既能帶出正能量，亦讓所有喜愛足球的年輕人能接受正統訓練：「我唔想人哋標籤踢波嘅就係『波牛』，我想證明南區嘅小朋友讀書又叻，踢波又叻，起碼令到佢哋唔會變成一個壞人。至於出唔出到球星？呢啲我哋好隨緣，我哋做青訓始終本住普及性嘅原則去做。」

足總即將在新球季，實行「香港2034計劃」當中的「超級青年聯賽」。陳文俊指冠忠南區在U14、U16及U18組別均會派隊參賽，前南區球員王子謙會以青訓總監身份統籌，一隊球員包括謝德謙、比圖等亦會擔任客席教練。外界或許關心，南區會否因為疫情而削減對青年軍的投資，陳文俊則大派「定心丸」：「就算來季一隊嘅班費減大約3分1，青年軍嘅資源都唔會少咗，會繼續Keep住咁嘅支出去支持青訓發展。」

冠忠南區目標 有自家訓練中心

在香港這片彈丸之地，搞波不論港超聯或者青訓，兩大棘手難題就是資源和場地。冠忠南區主席陳文俊不諱言，球會上下都十分希望，可以如傑志般擁有一個賽馬會傑志中心，並透露了相關的「大計」。

「我哋好坦白嘅，球會上上下下都不知幾恨可以好似傑志咁有個中心！其實喺幾年前，我哋想有自己中心嘅計劃，已經得到政府嘅支持，錢方面亦得到各方面支持，最弊係冇地方！我哋係地區球隊，當然想個中心喺番南區，但要喺區入面搵到夠大嘅地方就唔係咁易喇。有人建議我哋試吓搵空置校舍，我哋都有去睇過，但係太細喇，根本整唔到個11人球場出嚟，惟有繼續搵地方啦！」「陳主席」透露會方曾到區內不同的空置校舍視察，惟條件均不大適合，只好繼續物色地方。

「那麼有Plan B嗎？」記者一問，「陳主席」即答道：「都有嘅，若果真係搵唔到地方，我哋希望政府會接納我哋嘅反建議，可以畀個球場我哋去管理，同畀我哋去起需要嘅設施，當然我哋會開放番足夠時數畀公眾，可行性似乎比搵地去起中心高好多，係唔係？」無論Plan A 定 Plan B，祝冠忠南區可以早日擁有屬於自己的足球訓練中心。