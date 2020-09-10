奧巴美揚同意續約3年！阿仙奴揭幕戰沖喜

纏擾阿仙奴多時嘅奧巴美揚續約問題，終於有定案，根據英國傳媒報道，呢位31歲加蓬國腳已經同意兵工廠開出嘅3年合約，周薪達25萬鎊，預料阿仙奴會方即將公布有關消息，為周六(12日)晚英超揭幕戰作客富咸壯聲威。

奧巴美揚將於明夏約滿，加上阿仙奴近年成績欠佳，令呢位射手意興闌珊，之前曾經多次傳出佢有意離隊，加盟巴塞隆拿、皇馬、國際米蘭等具備爭標實力嘅球隊。

不過，隨住阿仙奴今夏積極增兵，包括簽入巴西國腳韋利安，令奧巴美揚認為兵工廠已經提升競爭力，加上球隊喺上月先後奪得英足盃及社區盾冠軍，令呢位射手更加相信阿仙奴新一季會有作為，所以樂意留隊。

事實上，奧巴美揚已經喺阿仙奴隊中奠定大佬地位，擔任隊長，領隊阿迪達亦非常器重佢，多次公開話奧巴美揚係兵工廠最重要一員，相信佢願意續約。

奧巴美揚2018年1月以5600萬鎊轉會費，由多蒙特加盟阿仙奴，為球隊上陣110場射入71球，過去2季英超都分別有22球進帳，其中2018/19年球季更加同穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼並列英超神射手殊榮。奧巴美揚同意續約，對於阿仙奴復興大計非常重要。

阿仙奴公布新球季第3作客球衣宣傳照，奧巴美揚位居正前方，突顯佢嘅超然地位。