4強鬥細威合演媽媽大戰　前一姐誓復仇　

經歷過人生起伏的前世界一姐艾珊妮嘉，續顯強勢，周四在美網僅失一局勇闖女單4強，豪取10連勝，時隔7年再次躋身大滿貫準決賽，將與6屆盟主「細威」S威廉絲合演「重量級媽媽大戰」。

擁有兩項大滿貫冠軍兼兩度闖入美網決賽的艾珊妮嘉僅花1小時13分鐘以6比1、6比0淘汰了16號種子比利時的梅頓絲，自2013年後首次闖入大滿貫4強。她賽後更感謝對手給予她一場享受又滿意的比拼：「我今日在比賽上處理得很好，在走位及擊球方面都能發揮水準，當中有很大樂趣。」

已經是一子之母的艾珊妮嘉2018年底重返球壇，今年狀態再提升，最近她在辛辛那堤網賽連贏五場奪冠，戴譽出戰美網至今已闖五關；下仗將面對奪標大熱細威，與這位老對手重演2012及2013年的美網決賽翻版，「我好鍾意同細威對戰，我跟她比拼曾打出生涯最佳的其中一戰，她是能夠把我潛力推到極限的球手之一。」當年艾珊妮嘉兩屆美網都飲恨，屈居亞席。

這位31歲的白羅斯球星，曾經橫掃網壇佔據世界第一位置，其後因為私人問題，令她失去了網壇最高的位置，加上傷患困擾，戰績下滑，甚至要離場，不過身體的傷痛都不及情傷，2012年邂逅美國歌手，但兩年後分手，而最「傷」的是2016年未婚產子，跟住要與前男友爭兒子撫養權受盡折磨，更被迫退出2017年溫網及往後比賽，直至2018年才重返網壇。

至於其4強對手美國的S威廉絲，與產子3年後復出的保加利亞球手比安高娃的「媽媽大戰」同樣爭得精彩，最終細威在落後一盤的情況下，以4比6、6比3、6比2成功逆轉，向爭取「24貫」的目標進發。「這一戰是讓大家都知，媽媽一樣得！」女兒Olympia已經3歲的細威賽後對對手比安高娃及一眾媽媽級球手高度讚揚：「坦白講，你能夠生孩子，就任何事都可以做到，今天大家都睇到。」

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