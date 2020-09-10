雲迪碧克成「魔」首操！處子戰日期已定

曼聯早前用4000萬鎊收購阿積士中場雲迪碧克，呢位23歲新星為荷蘭國家隊出戰完歐國聯之後，迅速向曼聯報到，並參加首課操練，預料可於9月19日晚曼聯今季首場英超對水晶宮上陣。

雲迪碧克抵達卡寧頓訓練基地之後，領隊蘇斯克查為佢作出球隊簡介，並逐一介紹隊內職球員，由於部份球員踢完國際賽未歸隊，主要由隊長哈利馬古尼招呼佢，並進行簡單操練。

雲迪碧克上場歐國聯為荷蘭對意大利，被指表現欠佳，甚至話曼聯又做咗「水魚」入錯貨。不過，雲迪碧克亦可能只係留力為曼聯搏殺，各位曼迷唔好太早下定論。

蘇斯克查話2015年帶領莫迪喺歐霸盃對阿積士，已經留意雲迪碧克，因為佢當年入咗1球，打和1比1，好喜歡雲迪碧克喺球場上嘅感染力。蘇B指雲迪碧克可以提升曼聯中場入球能力，呢方面係曼聯一直所缺乏嘅元素。

曼聯上月中先至踢完歐霸盃4強，獲得額外一星期休息時間，要等9月19日晚先至會踢今季首場英超，主場對水晶宮。在此之前，曼聯仲會同阿士東維拉踢熱身賽，未知雲迪碧克到時會唔會上陣。