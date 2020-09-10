走近F1夢！米克舒麥加駕老竇冠軍戰車亮相

上周剛在意大利站贏得F2冠軍的「車神之子」米克舒麥加，一直期望承傳7屆F1總冠軍的父親在一級方程式舞台的夢想，21歲的他本周將會在F1托斯卡站首次在練習賽亮相，距離F1夢再近一步。

F1官網已宣布本周在意大利Mugello賽道上演的托斯卡站，將是法拉利車隊參戰一級方程式的第1000場，米克舒麥加將會駕駛老爸於2004年的冠軍戰車繞場慶祝，其實這已不是米克初次駕駛這部冠軍戰車，去年的德國站已經試過。

不過，米克要踏上F1舞台的夢想愈來愈近，他將會在本周出戰練習賽，為愛快羅密歐(Alfa Romeo)或夏斯（Haas）車隊上陣，而這兩支車隊都是使用法拉利引擎，而法拉利也承諾自己的青訓車手會讓他們駕駛F1賽車的機會。

本身是法拉利青訓車手的米克舒麥加，目前在F2錦標賽暫列第二，僅落後排榜首的伊洛特6分，而米克有望於下季躋身F1車壇，拉哥倫可能會同愛快羅密歐分手，而亦有傳聞夏斯車隊下季會放棄現任兩位車手。

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