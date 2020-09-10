重開觀眾席無期　英超面臨損失125億

英超將於周六(12日)晚開鑼，由於歐洲爆發新冠肺炎第2波疫情，令英超原本10月重新容許球迷入場睇波嘅計劃落空，英國《太陽報》指如果繼續無法重開球場觀眾席，英超20間球會將面臨12.5億鎊(約125億港元)損失。

英超行政總裁馬斯達斯表示，英超各球會上季已經因為受新冠肺炎打擊，損失7億鎊，原本計劃10月開始，開放球場25%座位畀球迷入場，將新一季損失減至5.47億鎊，據悉曼聯打算主場比賽畀12,000人入場，但依家成事機會非常渺茫。

馬斯達斯指以往有球迷入場睇波，平均每場英超可以創造2,000萬鎊經濟效益，賽會要求重開觀眾席，都係希望為國家經濟作出貢獻，成為重啟經濟活動嘅模範，閉門比賽對球會及國家經濟都會造成重大損失，英超已經做好準備工作，畀球迷入場，但一切都要等政府批准。

屋漏偏逢連夜雨，由於英國疫情緊張，英國政府計劃削減畀各級聯賽嘅檢測資源，調配去其他領域，可能令英格蘭球會面臨檢測困難，想取消閉門比賽，就更加無望。