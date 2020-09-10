亞協盃　AFC宣布腰斬！傑志專心戰港超

亞洲足協（AFC）周四（10日）召開線上會議，商討在新冠肺炎疫情下，今季亞洲各項賽事的後續安排。因疫情引起各國之間航運及檢疫等的阻礙，AFC經決議後決定腰斬2020年度的「亞協盃」。

受新冠肺炎疫情影響，「亞協盃」由3月開始停擺至今，自疫情漸見緩和起，AFC曾一度安排於下月中復賽，部分賽區更已經選定城市作賽會制比賽場地。然而，包括香港球隊傑志本要出戰的東亞等賽區，則因各國航運封鎖及未有參賽國家願意承辦等原因，而遲遲未能落實賽程及比賽場地。

最終，AFC行政委員會在周四（10日）的會議上，鑑於疫情複雜性造成的不可抗力情況，遺憾地宣布取消2020年度的「亞協盃」賽事，是其自2004年首辦後第一次腰斬。

以上季「足總盃」冠軍名義參賽今屆「亞協盃」的本地球會傑志，原訂於10月20至11月4日期間出戰I組分組賽。在知悉賽事遭腰斬後，會方表示對賽事取消感無奈，並對明年亞洲賽參賽球隊的資格持觀望態度。「藍鳥」又強調，現階段將會集中應付預計於本月19日展開的今季港超聯復賽。

會上，AFC還決定將本於今年舉行的「亞少盃」及「亞青盃」決賽周賽事，押後至明年初舉行。而「亞冠盃」東亞區賽事則一再推遲至11月15至12月13日進行，決賽則訂於12月19日於西亞區國家進行。