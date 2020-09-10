【英超前瞻】曼聯阿仙奴想做王？問過摩帥未

英超仲有兩日開咧，每季球迷都會問，昔日兩大班霸曼聯同阿仙奴，幾時先重現王朝？今季喺少帥蘇斯克查及阿迪達領軍下，兩雄係咪真正踏上復甦之路？熱刺上季交由名帥摩連奴接手，但「寸王」保守嘅風格，係咪呢支老牌勁旅打破多年無冠嘅鎖匙呢？

曾13度稱霸英超嘅曼聯，自蘇斯克查領軍後重回基本步，抄足恩師費格遜秘方重用年輕小將，上季早段捱過低潮期後，季中重金購入波基斯費南迪斯，連同復賽後保羅普巴傷愈歸隊，「紅魔鬼」打出一段19場13勝6和強勁走勢，最終殺入前4重獲歐聯入場券。

紅魔火力強防線弱

曼聯基本陣容成形，前線拉舒福特、安東尼馬迪爾及格連活特日漸成長，中場除波費及普巴外，新加入擅打「Box to Box」嘅荷蘭國腳雲迪碧克，呢個組合集齊活力、創造力及逼搶力，令人期待。不過曼聯防線始終欠穩，門神迪基亞近年不時蝦碌，回巢嘅甸恩軒達臣能否頂住豪門壓力，重演上季高水準，將係曼聯能否更上一層樓嘅關鍵。

阿仙奴上季聯賽只排第8位，係球會25年來最曳成績，不過自西班牙少帥阿迪達季中接手後，無論係前場壓迫抑或戰術細節嘅執行，都有大幅改善。上季首次領軍就連捧英足盃及季前嘅社區盾，足見「兵工廠」已重回正軌。「達Sir」同樣重用年輕小將，布卡約沙卡及尼基迪亞等上季一鳴驚人，今季「斬多兩味」簽入法國年輕中堅威廉沙列巴及加比爾馬加希斯，免費來投嘅韋利安經驗豐富，加上高效隊長奧巴美揚，絕對有力爭入前4。

熱刺莫財難為摩連奴

至於另一倫敦勁旅熱刺，上季辭退普捷天奴請來摩連奴領軍，就係想打破長達12年嘅無冠困局。不過熱刺人腳參差，防線艾歷迪亞及奧里亞不時出洋相，令「寸王」不得不走回頭路，重拾穩守突擊嘅功利打法。摩連奴奪冠無數，單係英超都拎過3次，但佢過往多數有「無限金錢」支持，嚟到熱刺就冇呢支歌仔唱，班主利維講明「要買人必先賣人」，「寸王」今夏只係收購中場悍將賀積查治及狼隊右翼衞馬特杜靴迪，未有為哈利卡尼及孫興民增添具分量嘅替補，上季兩人受傷就令球隊一度死晒火，加上熱刺仲有歐霸外圍賽包袱，隨時影響季初聯賽成績。