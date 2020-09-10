維度爾頂替佩雷斯　下季加盟雅士頓馬田

今年5月宣布同法拉利分手的四屆一級方程式(F1)世界冠軍維度爾，周四(10日)終於公布新去向，下季成為將會改名為雅士頓馬田(Aston Martin)的賽點車隊 (Racing Point)，取代早前宣布離隊的墨西哥車手佩雷斯。

33歲的維度爾於2015年離開紅牛，為了追逐兒時英雄舒麥加而成為「紅色戰車」車手，可惜今年雙方因合約問題未能達成共識，最終這位德國車手於5月宣布離開法拉利。今季法拉利戰績未如理想，8個分站過後，僅於車隊積分榜排名第6，其中維度爾開季至今仍未曾登上頒獎台。

下季將改名成為雅士頓馬田的賽點車隊，前身為印度力量車隊，今季於F1賽場表現有顯着進步，史杜爾更於剛結束的意大利站，以第3名衝線，成為首位代表賽點車隊登上頒獎台的車手。

早前車隊另一車手佩雷斯於個人社交平台上，宣布將於今季完畢後離隊，結束7年的賽點車隊生涯，一度令外界猜測誰會成為這位墨西哥車手的接班人。Racing Point於官網新聞稿中，直言今次成功簽下曾多次贏得世界冠軍的維度爾，足以顯示車隊進一步立足F1的決心。

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