各隊英超新波衫出爐　買套童裝要幾貴？

新一季英超即將開鑼，疫情關係，球迷應該有排都唔洗旨意入場睇波，不過隨住各隊陸續推出新賽季球衣，為咗撐愛隊，大家都仲可以買返套新球隊新戰衣以示支持，尤其細蚊仔當然希望可以着到新淨波衫。

英國有網站，就統計咗各支英超球隊新一季童裝波衫嘅官方售價，發現最貴同最平嘅差距，高達40英鎊(折合約400港幣)，其中熱刺嘅童裝波衫連波褲加波襪套裝，就要成100鎊(約1,000港元)先買到。

據統計英超新一季童裝主場波衫套裝售價，最貴嘅頭3隊，分別係熱刺(100鎊)、車路士(99.85鎊)同利物浦(99.85鎊)，全部都超過1,000蚊港紙，而3隊都係NIKE贊助。而曼聯(87.9鎊)嘅adidas波衫套裝，就係英超第4貴。如果想齋買件童裝波衫，以熱刺為列，平價球迷版就要55鎊(約575港元)，貴價落場版就盛惠85鎊(約885港元)，而且仲未計印字同臂章嘅價錢。

至於價錢最「親民」嘅，就肯定係般尼嘅Umbro波衫，球迷只需60鎊(約600港元)就買到童裝套裝，比起熱刺平成40鎊。不過，支持愛隊唔會因為價錢平走去買第二個球會嘅波衫，無論如何，一班家長為滿足屋企嘅小球迷，荷包真係薄少少都搞唔掂。