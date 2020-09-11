英超開鑼前紮職　阿迪達教練升領隊

英超周六(12號)開鑼前，阿仙奴官方宣布將主帥阿迪達嘅職權提升，並且正式由「教練」升職做「領隊」，成為雲格離開後第1位「掌握大權」嘅話事人，作為一個只係執教鞭9個月嘅新丁，上位速度真係快如閃電。

阿仙奴新任CEO雲卡迪斯咸周四(10號)接受官網訪問，證實阿迪達升職消息：「阿迪達上年12月加盟，而過去呢9個月，係阿仙奴134年歷史入面最艱難嘅9個月，雖然係咁多難關，但阿迪達仍然可以帶動球會前進，提升球隊嘅能量，佢嘅工作做得非常出色。」

眾所周知，雲格執教阿仙奴廿幾年都係「一腳踢」，無論練波排陣、買賣球員、起新球場，甚至連球員餐單都有份話事，但佢喺2018年離隊後，身兼教波同管理嘅領隊(Manager)職位就被消失，接手嘅艾馬利同龍格保嘅職位都係主教練(Head Coach)，專責足球場上嘅事情，即使阿迪達上任都係叫主教練，管理上嘅工作主要由總監伊度執行。

不過，阿迪達上任後影響力唔局限喺球場，英超停擺期間，佢成功游說球員接受減薪、奧巴美揚決定續約亦係靠佢出手，雲卡迪斯咸表示：「阿迪達踏入阿仙奴後，佢做嘅嘢已經遠超一個主教練，所以我哋決定更改佢嘅職位，由主教練變為領隊，當然教波仍然係阿迪達主要工作，但佢會同伊度合作管理其他重要事情，好似轉會、醫療、資料分析等等。」