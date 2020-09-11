粉碎細威好夢　艾珊妮嘉一騷7年之癢

前世界「一姐」白羅斯的艾珊妮嘉在「超級媽媽大戰」保持強勢，粉碎美國球星S威廉絲爭「24貫」的好夢，以非種子身份昂然闖入美網女單決賽，約戰日本球星大坂直美，力爭7年來個人首個大滿貫錦標賽。

經歷過低谷的艾珊妮嘉與細威合演這一場前世界「一姐」對決相當精彩，兩位媽媽級球星鬥足三盤使出渾身解數，近態弗爆戴着辛辛那堤后冠出戰的艾珊妮嘉先失第一盤，但沉着應戰力抗細威，並在第三盤開波即打破對手發球局，更以一個ACE球結束賽事，全場激戰1小時55分鐘後以1比6、6比3、6比3反勝，令細威輸得心服。

「直至比賽結束我都仍然覺得未完，今天我們都打得很艱難，因為大家都很了解。我只好保持冷靜做好自己的每一分，無觀眾在場我更要自我加油。」這位31歲的兩項大滿貫盟主，對於這場「媽媽大戰」為女性感到自豪，「希望這場比賽可以啟發其他女性，繼續追尋夢想，在生活妳可以處理很多事情，正如我一樣，場外是一個母親，但回到球場我可以自己追夢，鼓勵自己的孩子。」

拍走細威，迎來兩星期11連勝的艾珊妮嘉，繼2012及2013年後，第三度闖入美網女單決賽，將面對2018年冠軍日本的大坂直美，「能夠對住大坂直美超期待，她擁有超級強力，在決賽與她爭逐可能更令我技術提升，今日我都有睇到她的比賽，其正手抽擊相當厲害。」

至於日本的大坂直美爭取個人第三個大滿貫錦標再近一步，她在另一場4強戰以7比6(1)、3比6、6比3力壓美國的貝迪，三年來兩度闖入美網女單決賽。

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