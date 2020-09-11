車路士開倉　基奧特、巴舒亞伊離隊

車路士今夏用2億鎊買人後，前線出現人滿之患，領隊林柏特嘅開倉清貨行動亦都Action，球會周五(11日)宣布將比利時前鋒巴舒亞伊外借去水晶宮，法國老將基奧特據報亦會同祖雲達斯簽約2年。

車仔大手買入多位巨星後，攻擊線猛將爆晒棚，箭頭位置除咗迪姆華拿同譚美阿巴謙之外，就連夏維斯都可以出任，令上季兩位前鋒基奧特同巴舒亞伊慘成「路人甲」同「路人乙」，兩位國腳級前鋒亦決定另謀出路。

據意大利《天空體育》報道，33歲嘅基奧特已同意甲冠軍祖雲達斯傾掂2年合約，祖記只要支付500萬歐元轉會費，車路士就會放人。祖雲達斯原本想買蘇亞雷斯、迪斯高或者摩斯堅恩，但斟介過程全部出現阻滯，造就基奧特順利跑出。基奧特今年1月幾乎加盟國際米蘭，但最後階段決定留隊，英超復賽後更屢建奇功，但隨住迪姆華拿同夏維斯來投，基奧特要保法國國家隊席位，離隊亦屬必然。

另外，車路士周五宣布同巴舒亞伊延長合約1年至2022年，但同時將佢喺20/21球季外借去水晶宮，呢個做法係確保巴舒亞伊喺借用完結後，唔會以自由身離隊，而水晶宮喺借用期滿後有優先購買權。26歲嘅巴舒亞伊喺18/19球季曾經被外借去水晶宮半季，上陣13場就入7球表現出色，今次重返水晶宮可望再次證明自己實力。