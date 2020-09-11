拜仁開操　艾簡達拿現身冇Say No

上季榮膺「3冠王」嘅德甲班霸拜仁慕尼黑周五（11日）正式復操，為下周五（18日）深夜展開嘅新一季德甲做準備，一眾主力包括射手羅拔利雲度夫斯基、隊長紐亞及新加盟嘅利萊辛尼都有出席，至於盛傳有可能轉投利物浦嘅堤亞高艾簡達拿亦有歸隊，睇嚟呢名西班牙國腳新一季極有機會留喺拜仁。

艾簡達拿同拜仁合約明夏便屆滿，早前有指佢唔打算續約，想去英超尋求新挑戰，而且兩大勁旅利物浦、曼城都對佢好有興趣，其中利物浦更盛傳已傾妥個人條件，點知日前艾簡達拿突然轉口風，話自己從未諗過離開拜仁，呢名西班牙國腳踢完國際賽後，周五亦正式返回拜仁進行操練，並同一眾隊友有傾有講，態度極之投入，睇嚟真係唔似想走人。

拜仁下周五將於主場迎戰史浩克04，展開衞冕聯賽第一擊，之後仲有歐洲超級盃對西維爾、德超盃對多蒙特等連場大戰，利物浦就會喺周六（12日）進行首場英超，由於疫情關係，英超轉會窗將延遲至10月5日關閉，如果有心轉會真係要快手。