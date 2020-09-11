踢日職唔係發夢　日女足轉戰男足聯賽

日本女足2011年世盃冠軍功臣永里優季，歷史性加盟日本地區聯賽男子隊，成為亞洲首位轉戰男子足球聯賽嘅日本女將，連國際足協、歐洲足協官網都有專門報道，呢位33歲前鋒將會同哥哥永里源氣拍住上，幫助厚木市成人足球隊「隼鳥11人」，向進軍日職嘅夢想進發！

美職聯球隊芝加哥紅星日前宣布，將會外借永里優季畀神奈川縣第2級聯賽球員「隼鳥11人」1年，生於神奈川縣厚木市嘅佢，過去曾經效力英格蘭車路士、德國禾夫斯堡同法蘭克福等，2017年轉投芝加哥紅星，比賽經驗豐富。加盟記者招待會上，永里優季同兄妹兼隊友永里源氣、永里亞紗乃一齊亮相，亞紗乃踢爆姊姊早喺小學時期，已經寫過未來志願係躋身日職，向男子球員挑戰，永里優季亦都話：「我一直都想參加男子聯賽，努力接近男足嘅水平，今次加盟代表了女將亦可以喺男子球壇立足，仲可以挑戰自己，我希望利用喺海外積累嘅經驗做到最好。」

其實永里三兄妹喺足球界都有一定成就，永里優季厲害唔在講，大哥永里源氣同樣司職前鋒，出身自湘南比馬，又踢過東京綠茵、甲府風林、福岡黃蜂、FC東京，仲曾經外流泰國，係個前日職戰將。妹妹永里亞紗乃係2005年U17亞青盃神射手，踢過奧運外圍賽，目前主力參加足式高爾夫球。

「隼鳥11人」雖然只屬地區聯賽球隊，但係目標遠大，希望打入日職行列，永里優季希望自己可以為家鄉作出貢獻：「我希望唔單只可以短期參與其中，而且可以長期參與。」外界對呢支「隼鳥11人」認識唔多，不過班底唔弱，除咗永里優季、永里源氣兩兄妹，仲有41歲前浦和紅鑽鋒將永井雄一郎，踢區隊波超晒班，之但係要逐級衝上日職，有人計過就起碼要7年時間囉。