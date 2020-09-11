困住半年要郁吓啦　棍網抗疫中搵接班人

受到新冠肺炎疫情影響，過去大半年體育設施一封再封，市民亦因減少外出，較難保持運動習慣。隨著疫情開始緩和，香港棍網球總會周五（11日）推出「賽馬會社區持續抗逆基金 - 眾樂樂棍網球計劃」，希望透過學校和地區培訓鼓勵市民接觸棍網球，同時發掘有潛質的球員成為港隊接班人。

由香港賽馬會慈善信託基金捐助的「眾樂樂棍網球計劃」由本月到明年5月，分為Lax For All及 Lacrosse Talent Development 兩部份進行。前者為學校短期課程、示範活動及棍網球同樂日。後者則為地區長期培訓計劃、校隊、學界賽事及青年棍網球節。

當中地區長期培訓計劃分為兒童、少年、青年及公開組，年齡由6歲至25歲不等。計劃現已接受報名，報名費用為港幣600元，符合基層家庭資格的學員可向總會申請資助，減免後每季費用合共300元，出席率達80%以上的球員更可獲全額退還報名費。費用已包含所有裝備包括衫、褲、比賽背心。公開組球員可免費參與由總會舉辦的棍網球指導員課程。

此外，為推動棍網球在學界的發展，計劃將協助未有棍網球校隊的中小學成立校隊，學校將獲總會提供免費教練指導、球、球棍、頭盔、護具等裝備。