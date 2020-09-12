《FIFA 21》90數值或以上　利物浦佔4個

人氣足球遊戲《FIFA 21》10月正式上架，近日開發商EA就喺官方提早公佈部份遊戲內容，包括「Ultimate Team」模式入面頭100名嘅球員名單同數值，畀一眾玩家先睹為快。

當中上屆英超冠軍利物浦就成為今次其中1支大贏家，除咗繼續成為遊戲入面其中1支評分最高嘅球隊，更有10個球員成為頭100名最強球員，90能力值嘅球星甚至多達4位，係咁多隊強隊之中最多。

4位球隊主力包括沙迪奧文尼、華基爾雲迪積克、艾利臣比加以及穆罕默德沙拿同樣擁有高達90能力值，並列第7位。緊隨其後嘅有同樣87能力值嘅羅拔圖法明奴、安德魯羅拔臣、法賓奴泰華利斯以及阿歷山大阿諾特。至於隊長佐敦軒達臣同韋拿杜姆就分別以86、85能力值排喺較後位置。

《FIFA 21》頭100名球員(只列90能力值或以上)

球員(能力值) 球會

1. 美斯(93) 巴塞隆拿

2. C朗拿度(92) 祖雲達斯

3.羅拔利雲度夫斯基(91) 拜仁慕尼黑

4.奇雲迪布尼(91) 曼城

5. 尼馬(91) 巴黎聖日耳門

6. 奧比歷(91) 馬德里體育會

7.華基爾雲迪積克(90) 利物浦

8.基利安麥巴比(90) 巴黎聖日耳門

9.穆罕默德沙拿(90) 利物浦

10.沙迪奧文尼(90) 利物浦

11.達史特根(90) 巴塞隆拿

12.艾利臣比加(90) 利物浦