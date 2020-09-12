卡拉斯高離開中國　正式重返馬體會

西甲馬德里體育會宣布同中超大連一方達成協議，成功買斷借將恩歷克卡拉斯高，雙方簽下4年合約，但兩間球會均未有透露轉會費。

27歲嘅卡拉斯高今年1月以外借身份重返馬體會，相隔兩年後重返西甲，今次正式加盟球隊令佢十分感觸：「我非常想喺馬體會繼續我嘅冒險，中國嘅經歷令我更加成熟，我將會全力以赴。」

卡拉斯高將會成為教練施蒙尼旗下重要球員，上季為馬體會出場16次，攻入1球及交出4次助攻，帶領球隊取得聯賽第3名。佢2015年從法甲摩納哥轉投馬德會，合共為球隊上陣140場，射入24球同交出21次助攻。

翼鋒卡拉斯高2年前遠赴中超掘金，可惜加盟半季之後已經表示自己同屋企人適應唔到中國嘅生活，很快向大連一方表明離隊意向，不過球隊卻唔放人，令呢位比利時國腳決定消極訓練同經常無故缺席比賽，更曾揚言自己出半力都比中國球員強，多次引起球會同網民不滿。但佢幫大連一方上陣52場，都交出24球、17助攻嘅亮麗數據。

卡拉斯高係中超年薪高達1100萬歐元，今次重返馬體會預計需要大幅度減薪。