開喇鑼！晚飯時間倫敦打吡少帥鬥法

英超開鑼就有好戲碼，7點半食飯時間有倫敦打吡富咸對阿仙奴。

兩隊少帥都係紅褲子出身，富咸領隊柏加同阿仙奴領隊阿迪達，由球員時代鬥到嚟做領隊。阿迪達啱啱升咗職，由主教練(Head Coach)升呢做身兼教波同管理嘅領隊(Manager)，成為雲格離開後第1位「掌握大權」嘅話事人，今場鬥富咸實無甩拖啦。

「兵工廠」以往都食住富咸，近4次聯賽鬥富咸最少贏2粒，今場應該可以食住贏完社區盾個勢再下一城，玩波嘅朋友可以留意客勝或者讓客！

焦點賽事直播表

周六5:00pm 日職 清水心跳 Vs 鹿島鹿角

有線661、601台

周六6:00pm 韓職 蔚山現代 Vs FC大邱

無綫85台

周六7:30pm 英超 富咸 Vs 阿仙奴

Now621、611

周六9:30pm 德盃 紐倫堡 Vs RB萊比錫

有線661、601台

周六10:00pm 英超 水晶宮 Vs 修咸頓

Now621、611

周六10:00pm 西甲 伊巴 Vs 切爾達

Now632

周六10:00pm 蘇超 羅斯郡 Vs 些路迪

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周六11:00pm 法甲 蒙彼利埃 Vs 尼斯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日0:30am 英超 利物浦 Vs 列斯聯

Now621、611

周日0:30am 西甲 CF格蘭納達 Vs 畢爾包

Now632

周日3:00am 英超 韋斯咸 Vs 紐卡素

Now621

周日7:00am 美職 紐約城 Vs FC辛辛那提

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台