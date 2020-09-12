開喇鑼！晚飯時間倫敦打吡少帥鬥法
2020年09月12日 12:00
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英超開鑼就有好戲碼，7點半食飯時間有倫敦打吡富咸對阿仙奴。
兩隊少帥都係紅褲子出身，富咸領隊柏加同阿仙奴領隊阿迪達，由球員時代鬥到嚟做領隊。阿迪達啱啱升咗職，由主教練(Head Coach)升呢做身兼教波同管理嘅領隊(Manager)，成為雲格離開後第1位「掌握大權」嘅話事人，今場鬥富咸實無甩拖啦。
「兵工廠」以往都食住富咸，近4次聯賽鬥富咸最少贏2粒，今場應該可以食住贏完社區盾個勢再下一城，玩波嘅朋友可以留意客勝或者讓客！
焦點賽事直播表
周六5:00pm 日職 清水心跳 Vs 鹿島鹿角
有線661、601台
周六6:00pm 韓職 蔚山現代 Vs FC大邱
無綫85台
周六7:30pm 英超 富咸 Vs 阿仙奴
Now621、611
周六9:30pm 德盃 紐倫堡 Vs RB萊比錫
有線661、601台
周六10:00pm 英超 水晶宮 Vs 修咸頓
Now621、611
周六10:00pm 西甲 伊巴 Vs 切爾達
Now632
周六10:00pm 蘇超 羅斯郡 Vs 些路迪
myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台
周六11:00pm 法甲 蒙彼利埃 Vs 尼斯
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日0:30am 英超 利物浦 Vs 列斯聯
Now621、611
周日0:30am 西甲 CF格蘭納達 Vs 畢爾包
Now632
周日3:00am 英超 韋斯咸 Vs 紐卡素
Now621
周日7:00am 美職 紐約城 Vs FC辛辛那提
myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台