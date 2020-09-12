熱刺22日踢9場　摩連奴：唔係人做嘅嘢

英超周六(12日)晚開鑼，熱刺季初已經陷入「地獄賽程」，需於22日踢9場比賽，領隊摩連奴睇到程賽，立即火滾，話呢種緊密賽程，根本唔係人做嘅嘢。

摩連奴話：「如果再諗賽程問題，我肯定會好沮喪，我希望用微笑面對每場比賽，但當我問球員能否踢晒呢9場比賽，冇人話得，所以我哋知道呢個係不可能嘅任務，簡直唔係人做嘅事情。」

「寸王」仲話好想知係邊個編排呢個賽程：「究竟係邊個要一支球隊連續2星期，都要喺周日、周二、周四及跟住周日比賽，佢哋係咪想我哋派出青年軍去踢英聯盃呢？呢個係極大考驗，短期內踢咁多比賽，難免會輸一、兩場，如果發生喺英聯盃或歐霸盃，輸波就等於出局。」

摩連奴所講嘅22日踢9場，當中包括假設熱刺可以喺歐霸盃晉級第3圈及附加賽，以及英聯盃晉級第4圈，所以如果「寸王」想減少負擔，可能真係要考慮提早放棄呢兩個盃賽。

熱刺地獄賽程

13/9 英超主場Vs愛華頓

17/9 歐霸盃作客Vs普夫迪夫火車頭

20/9 英超作客Vs修咸頓

22/9 英聯盃作客奧連特或普利茅夫

24/9 歐霸盃第3圈外圍賽

27/9 英超主場Vs紐卡素

29/9 英聯盃第4圈

1/10 歐霸盃附加賽

4/10 英超作客Vs曼聯

註:英國時間