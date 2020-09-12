英超揭幕戰　阿仙奴門將馬天尼斯無隨隊

英超今晚開鑼，揭幕戰將會由富咸主場迎戰阿仙奴，但上季季尾表現出色嘅門將達米安馬天尼斯，今場將唔會隨隊出戰，預料將會在短期內正式轉投白禮頓或者阿士東維拉。

根據《衛報》報道，阿士東維拉曾經出價1,500萬鎊求購依位阿根廷球員，可惜同阿仙奴心目中嘅2,000萬鎊(約2億港元)仲有一段距離，而白禮頓早前嘅出價已經符合阿仙奴心水，有機會截糊成功。

達米安馬天尼斯今年28歲，上季季尾頂替受傷嘅賓特尼奴打正選，表現稱職。各項賽事為阿仙奴上陣23場，有9場比賽保持不失球，更成功帶領阿仙奴連奪足總盃同社區盾冠軍。不過佢喺完季後告知教練阿迪達，希望之後繼續有穩定上陣時間，否則就會離隊，而阿仙奴預計選擇採用賓特尼奴打正選。

阿仙奴領隊阿迪達喺賽前記者會，表示自己唔可以控制大家對陣中球員進出球隊嘅猜測：「無正確答案之前，我唔會對任何人發表評論。」另外被問及邊個會擔任下季正選門將，阿迪達認為需要視乎球員狀態：「我認為訓練得更好嘅人就會有更大機會落場比賽，而呢個決定整個賽季都會保持一致。」