美網！沙華列夫泰姆入決賽爭首「貫」

美國網球公開賽周六(12日)進行兩場男單4強大戰，世界排名第7的沙華列夫落後兩盤情況下絕地反擊，大戰3小時22分鐘後，以總比數3比2反勝西班牙的布斯達，生涯首度晉身大滿貫決賽。2號種子的奧地利好手泰姆則以直落3盤擊敗上屆亞軍、俄羅斯的麥維迪夫，繼今年澳網後再次打進大滿貫決賽。

23歲的沙華列夫近年迅速冒起，2018年擊敗祖高域贏得ATP年終賽冠軍更成為一時佳話，世界排名比布斯達高20名的他賽前被視為熱門，不過這位德國球手頭兩盤出現多達36個無壓力下失誤，比對手多24個，以3比6、2比6先輸兩盤。其後沙華列夫展現無比鬥志，連追3盤6比3、6比4及6比3反勝，同時成為1994年史迪治（Michael Stich）之後，首位晉身美網決賽的德國人。

賽後沙華列夫對賽果表示意外，「難以置信！我原本是今場的熱門，但一開始竟落後兩盤，幾乎沒有希望，打得好差。不過以前從未試過落後兩盤下反勝，很開心可以在大滿貫準決賽做到。」沙華列夫將於香港時間周一（14日）凌晨與世界排名第3的泰姆爭奪生涯首個大滿貫冠軍，後者於4強克服左足踝傷患，與麥維迪夫苦戰3盤後，以6比2、7比6(7)、7比6(5)取勝。