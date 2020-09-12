原班人腳好快撻得着 紅軍首擊等睇大騷

英超周六(12日)晚返嚟喇！上季盟主利物浦展開衞冕第1擊，主場迎戰去季英冠王者列斯聯。「紅軍」上季歷史性首奪英超錦標，今夏不變應萬變，原班人腳開咧即可撻着，而且佢哋近年開咧戰經常大手交易，撞正崇尚進攻嘅列斯聯，3.5球嘅入球大萬勿錯過。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

利物浦上季以超班姿態首奪英超冠軍，一眾功臣如沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴、韋拿杜姆及華基爾雲迪積克等全部留隊，夾咗2至3年對戰術熟到爛，而且陣容平均年齡正值當打，領隊高普季前只簽入希臘左閘森美卡斯，加強板櫈深度，雖然佢因感染新冠肺炎多數未能上陣，但對「紅軍」主力陣容影響唔大。

利物浦於早前社區盾互射12碼輸畀阿仙奴，佢哋初段明顯未入局，到下半場只係谷一段即扳平，可見等閒球隊好難招架。再者「紅軍」近年開季特醒，對上4季開鑼戰全勝之餘，每場均攻入至少3粒，4仗總入球全開4球或以上，唔講得笑。

列斯聯踢法夠主動

去季英冠王者列斯聯喺阿根廷「瘋子」教頭比爾沙帶領下，事隔16年重返英超，憑嘅就係瘋狂進攻同逼搶踢法，首席射手班福特上季入16粒夠搶鏡，加上重金簽入西班牙國腳洛迪高摩連奴，必定貫徹全攻型打法，隨時同利物浦合演入球騷，3.5球大盤咪錯過。