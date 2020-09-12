體院明起安排運動員檢測　爭取解除封閉訓練

自7月底實施「封院令」的香港體育學院周六（12日）召開記者會，宣布未來2日由政府安排人員為約1000名全職運動員、教練和職員進行病毒檢測，爭取短期內解除封閉式訓練，全力衝擊東京奧運資格。

受到第三波疫情影響，體院自7月29日再度實施「封院令」，選擇留宿的運動員不得外出，離開的運動員不得返回體院，至今已46日。隨著疫情緩和，體院主席林大輝表示會在未來2日早上8點到晚上8點，為約500名運動員和500名職員進行病毒檢測，並由政府安排檢測人員，以爭取解除封閉式訓練：「我們認為檢測是最好和基本的防疫措施，由於此刻很難找到機構進行大量檢測，剛好政府又有相關配套，不用我們付出額外開支，所以決定尋找政府協助。」

至於何時重開體院，他指要視乎檢測結果和能否爭取政府豁免而定：「我們期望政府豁免體院運動員於室內訓練時戴口罩，並容許體院開放泳池。運動員訓練有別於一般市民娛樂，戴口罩會影響訓練質素和健康。而如果體院重開後需要關閉泳池，中止游泳訓練亦不理想。」

他續指體院目標是爭取東京奧運資格，但受賽事停頓影響，目前港隊只有22個項目取得資格，遠未及上屆里約奧運的34個，部分世界排名較高的港將如空手道的劉慕裳、羽毛球的伍家朗均未達標。重開體院後，體院會優先讓「A級」精英運動員恢復訓練，由於兼職運動員多為學生，會視乎教育局的復課安排考慮何時重啟訓練。所有返回體院的運動員都會每星期接受檢測。

全球體壇逐步復蘇，桌球世錦賽已於8月落幕，羽毛球湯優盃決賽周亦將於下月初舉行，惟港隊均因疫情放棄資格。體院副院長蔡玉坤強調需要平衡成績和健康風險：「一來要視乎當地情況，例如桌球世錦賽是在英國倫敵舉辦，當時確診個案非常多；二來要考慮賽會有沒有相關防疫措施，例如專車接送、『隔離泡泡』等。若未來有重要比賽，且環境適合，我們就會積極考慮參加。」

另外，被問到體院是否為下周一完結的全民檢測「湊數」時，林大輝表示體院「沒有這個責任和能力」：「體院的使命是保障運動員健康，並為運動員提供最優質的訓練，一切都是為了體院、運動員和香港體育界著想。」

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