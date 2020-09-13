沙拿中三元　利物浦險勝列斯聯響頭炮

英超開鑼首日上演精彩入球騷，衞冕冠軍利物浦主場迎戰新升班嘅列斯聯，結果喺3度領先下一度被對手逼追和3比3，最後靠穆罕默德沙拿完場射入12碼險勝4比3，衞冕第一擊旗開得勝！

雙方今場一開波即以快打快，上半場開波5分鐘，穆罕默德沙拿禁區內射波省中對方後衞手，球證直指12碼，沙拿親自操刀射入領先1比0，7分鐘後，列斯聯由積夏里遜推大位射入追成1比1，之後華基爾雲迪積克21分鐘接應角球頂入再度領先，點知呢名荷蘭中堅9分鐘後解圍失誤，被班福特追成2比2，3分鐘後沙拿禁區內勁射掛網再度領先完上半場，兩軍上半場合力炮製5個入波，夠晒精彩。

換邊後紅軍錯失幾個拋開紀錄嘅機會，結果66分鐘被客軍基列治禁區內快射追成3比3，之後紅軍瘋狂壓上，最終法定時間完場前2分鐘，列斯聯後備上陣嘅新兵洛迪高摩連奴禁區內踢跌法賓奴泰華利斯，沙拿射入個人今場第2個12碼，有驚無險助紅軍贏4比3全取3分，打響頭炮。