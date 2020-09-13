沙拿創造偉大紀錄！古怪慶祝動作故事感人

利物浦喺周六(12日)深夜英超以4比3險勝新升班嘅列斯聯，前鋒穆罕默德沙拿可以話係1人救全家，呢位埃及國腳射入3球，佢近35場取得入球嘅英超比賽，利物浦都贏波，打破曼聯名宿朗尼嘅紀錄。

穆罕默德沙拿今場表現簡直係完美，除咗入3球之外，仲有14次嘗試扭過對手，其中7次成功，以及4次關鍵傳球，都係全場最多。

根據OPTA統計，呢位「埃及美斯」今場比賽創下多個里程碑，佢射入打開紀錄嘅1球之後，僅用63場主場就入咗50球，成為英超史上第2快取得50個主場入球嘅球員，僅次於舒利亞嘅47場。

沙拿同時亦成為利物浦史上第4位取得50個英超主場入波嘅球員，前3位分別係科拿(85球)、謝拉特(69球)、奧雲(63球)。同埋沙拿更加係自1988年之後，首位聯賽開鑼戰上演帽子戲法嘅利物浦球員。

沙拿表現好壞亦直接牽動利物浦命運，佢近35場取入波嘅英超比賽，紅軍都勝出，打破朗尼嘅紀錄。朗尼2008年9月至2011年2月期間，喺34場英超取得入球，曼聯都贏波。利物浦今季能否成功衞冕英超，沙拿成為最關鍵人物。

值得一提，沙拿今場射入致勝12碼之後，做出雙手掩耳伸脷嘅動作，原來係向患有漸凍症(肌肉萎縮)嘅32歲埃及球員沙卡利亞致敬，認真有情有義。

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