瘋子戰術！兩項數據證明列斯聯有幾癲

列斯聯相隔16年重返英超第1場就製造驚喜，攻入上季冠軍利物浦3球，領隊比爾沙居功厥偉。呢位綽號「瘋子」嘅阿根廷籍主帥人如其名，戰術都好「癲」，今場以瘋搶及高效反擊，幾乎可以創造冷門賽果。

雖然列斯聯今場開波4分鐘失守，但8分鐘之後就扳平，亦係佢哋相隔5976日之後，再次喺英超入波。呢個入球非常簡單直接，由後場長傳畀前鋒積夏里遜自己突破射入，整個攻勢只有2次傳球及1次射門。

列斯聯第2個入球，亦只經過4次傳球及1射門就入波，睇番佢哋今場6次射門，就入咗利物浦3球，效率非常驚人，亦係自2008年侯城3比4不敵曼聯之後，首支可以作客攻入英超衞冕盟主3球嘅新升班球隊。

列斯聯除咗攻門把握力強之外，壓迫搶截踢法亦非常犀利，佢哋今場有33次成功搶截，成為近5季單場成功搶截利物浦次數最多嘅球隊，難怪令高普都心服口服。比爾沙亦向其他球隊示範點樣對付紅軍。

不過，比爾沙賽後好謙虛話：「利物浦令我哋難以抵擋，尤期係下半場，我哋好難轉守為攻，但係我哋亦令佢哋無法發揮正常水平，大部份時間我哋有力同利物浦抗衡。」曼城領隊哥迪奧拿曾經大讚比爾沙係世界上最佳主帥，果然名不虛傳。