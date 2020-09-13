李斯特城傷兵回歸食好「西」

全城期待嘅英超已經開鑼，周日(13日)晚繼續有兩場英超好波睇，上季排聯賽第5、錯失歐聯資格嘅李斯特城將會作客新升班嘅西布朗。

上季尾李斯特城有唔少傷兵，好彩開季前都有啲好消息，領隊羅渣士確認占士麥迪臣同基斯甸富治斯已經復操。

而兩年前因為足踝骨折嘅加納國腳艾馬迪，做手術後一直養傷，到近日終於正式復出，對布力般流浪嘅友賽，上陣45分鐘兼入波，睇嚟狀態都唔錯，對西布朗都有機會上陣。

39歲英格蘭名將巴利帶領西布朗重返英超後退役，領隊比歷周六(12日)宣布將會簽入36歲前車路士後衞伊雲洛域，雖然對李斯特城一戰，未必可以趕得切上陣，但之後有佢喺度可以穩定軍心。

賽事直播表

周日12:05pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 浦和紅鑽

有線661、601台

周日5:30pm 日職 川崎前鋒 Vs 廣島三箭

有線661、601台

周日6:00pm 日職 橫濱水手 Vs 大阪櫻花

有線662、602台

周日8:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 貝迪斯

Now632

周日9:00pm 英超 西布朗 Vs 李斯特城

Now621、611

周日10:00pm 西甲 華拉度列 Vs 皇家蘇斯達

Now632

周日11:30pm 英超 熱刺 Vs 愛華頓

Now621、611

周一0:30am 西甲 維拉利爾 Vs 侯爾斯卡

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周一3:00am 西甲 華倫西亞 Vs 利雲特

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