曼聯兩新兵正選上陣　熱身賽都要輸畀維拉

英超琴日開鑼，但由於曼聯同阿士東維拉首周英超輪空，所以兩支球隊決定趁機進行季前熱身賽，最後曼聯喺今季唯一1場熱身賽作客以0:1不敵阿士東維拉，引起球迷批評。

始終係熱身賽，加上球員岩岩踢完國際賽，曼聯今場選擇畀部份主力休息，球星波基斯費南迪斯、保羅普巴、安東尼馬迪爾等全部缺陣。

正選陣容入面只有拉舒福特、勞基梳爾同隊長哈利馬古尼係上季踢得比較多，其他球員好似恩哈路、麥湯米尼以及連加特等上季都好少上陣，後備席上亦以占士加拿、班頓威廉斯等年輕小將為主。值得一提，兩位新兵雲迪碧克同甸恩軒達臣同時正選上陣。

雖然球隊以0:1落敗，曼聯主師蘇斯克查對球隊表現大致滿意：「上半場球隊發揮唔錯，創造咗好多機會，今場熱身賽對我哋好重要，因為距離第1場聯賽開始只有一個星期，好明顯見到有部份球員需要多啲時間操返起狀態。」

對於球隊今夏兩個新加盟球員，蘇斯克查亦讚不絕口：「甸恩軒達臣表現出他嘅霸氣，佢嘅表現相當適合做曼聯門將，佢嘅前景令人興奮。」「雲迪碧克係後場最大優勢。佢係一個空間創造者，通過傳球同走位為自己創造時間。我對佢嘅表現感到非常滿意。」

不過「紅魔鬼」球迷就唔係咁樂觀，有啲仲係社交網站取笑球隊：「呢場就係典型曼聯對弱旅嘅局面，再唔簽人，之後成季都會係咁！」曼聯周日凌晨(20日)英超將會主場面對水晶宮。