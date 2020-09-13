【東體爭議】甩漏飆升！雲迪積克回晒塘

利物浦後衞華基爾雲迪積克(VVD)被譽為當今球壇最好中堅，甚至一度有機會問鼎金球獎。不過呢位29歲荷蘭國腳自上季英超重開後，無復當年之勇，今場對列斯聯，更加犯下低級錯誤，連累球隊失波。VVD近4場英超已經犯下2次錯誤，直接導致失波，多過佢之前154場英超犯下同類錯誤次數嘅總和。

華基爾雲迪積克今場頂入1球，為利物浦領先2比1，但轉個頭就出醜，解圍失誤變成助攻，被列斯聯前鋒班福特射入。

根據OPTA統計，VVD近4場英超犯下2次錯誤，直接令紅軍失波，對上1次係7月「送禮」，搞到紅軍作客1比2不敵阿仙奴。

值得一提，VVD該場對阿仙奴之前嘅154場英超，只有1次類似失誤，就算計埋其他賽事，佢都只係上屆歐聯分組賽作客拿玻里，曾經有1次回傳失誤。不過，賽後VVD仍然死撐，話錯誤任何時候都有可能發生，自己並唔怕犯錯。

利物浦2年半前用7500萬鎊收購華基爾雲迪積克，大大改善防線表現，被譽為係球隊復興嘅最大因素，如果呢位定海神針走下坡，紅軍稱霸嘅根基勢必動搖。