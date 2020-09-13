【美網】大坂直美封后！成亞洲第一人

美國網球公開賽女單決賽，日本的大坂直美以2比1反勝白俄老將艾珊妮嘉，3年內兩次在美網封后，生涯3度贏得大滿貫冠軍，更令她超越兩「貫」得主李娜成為亞洲第一人。今屆美網大坂直美準備了7個黑色口罩，每個口罩都印上不同名字，由正賽首圈的Breonna Taylor，到今天的Tamir Rice，代表著7個被不公平對待而喪生的黑人。對她來說，能夠有更多人關注種族平權，意義比冠軍本身更大。

世界排名第9的大坂直美和第27的艾珊妮嘉原於辛辛那堤賽決賽相遇，不過前者因為拉傷大腿退賽，令後者不戰而勝。兩位球手於美網決賽重遇，大坂直美是日以繃帶紮起大腿上陣，但從她底線跑動來看，傷勢似乎已沒有大礙。

網的另一邊同樣是前世界第一，兩項大滿貫得主艾珊妮嘉4強淘汰6屆冠軍S威廉絲後相隔7年晉身決賽，今場她迅速入局，以6比1先贏一盤。不過大坂直美及時作出調整，越打越順的她憑發勁發球及正手抽擊接連追分，最後連贏兩盤6比3、6比3反勝。完場一刻，她抬頭深深吸一口氣，然後躺在地上，凝視著天空。賽後她解釋：「以前常看到其他球手贏球後倒在地上，我也想看看他們看到什麼，很開心這次能做到。」

2018年大坂直美於美網決賽擊敗偶像「細威」贏得生涯首個大滿貫冠軍，捧盃一刻的一陣噓聲至今仍然刺耳。兩年後，她踏過質疑，登上過世界第一，球場內外都成熟不少。以前訪問總是回答單字的她，近月更在各個平台不斷為黑人平權發聲。今年她在《CNN》訪問中說到心態上的改變：「我已經受夠害羞的自己，實在太浪費時間。每晚睡前我都想起很多遺憾的事，大多是因為我沒有說出想說的話。」

美網前一站的辛辛那提網球賽期間，再有非裔男子遭警察連開7槍，從那次4強罷賽，到美網的7個口罩，大坂直美用自己的方式傳遞相同的信息。