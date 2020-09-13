港超聯　最後努力中！復賽賽程日內落實

今季港超聯復賽如無意外將於本周六（19日）展開，各隊都把握時間備戰。據悉，足總已就復賽場地向政府部門提交申請，惟處理需時，最快要到周中才有望落實賽程。

自第3波新冠肺炎疫情緩和起，在足總的爭取之下，政府民政局、衞生署等部門終在月初准許港超聯球隊復操。惟康文署轄下足球場仍然封閉，足總向當局申請重開場地仍在處理當中。而有網民就拍攝到將軍澳運動場的最新開放時間表，顯示當局已預留包括周六（19日）、下周日（20日）等日子予足總進行賽事，可見重開場地的消息已甚囂塵上，據悉足總最快周中能獲「開綠燈」以落實賽程。

在僅得2星期的備戰期之下，大部分參加復賽的球隊均密鑼緊鼓的操練。東方龍獅、理文、傑志等球隊近日在Facebook發文分享備戰情況，球員精神面貌良好，神態從容之餘又不失操練嚴謹性，無論文字和相片均對可以復操，流露出感恩之情，並對復賽萬分期待。

惟在聯賽和「足總盃」錦標上「叫兩飛」的富力R&F，周六（12日）則透過網媒大發牢騷，包括質疑足總遲遲未覆實新加盟球員，能否參與復賽等等，令球隊蒙受損失，並向足總「晒冷」表示將考慮退出今季港超聯。