寸王針對性收購啱使！熱刺搶胡主Ｗ要愛

周日(13日)晚英超壓軸尾場，熱刺喺主場迎戰「拖肥」愛華頓，雙方主帥摩連奴及安察洛堤大鬥法。熱刺勒緊褲頭冇得大事增兵，不過「寸王」作出兩個針對性收購，相信會令球隊有所提升，反而愛華頓臨開咧前先係咁買人，占士洛迪古斯等新兵根本未夠時間磨合，加上摩連奴開咧戰特醒，主勝值得捧場。（Now 621周日晚11時30分直播）

貴為一代名帥，摩連奴同安察洛堤嘅關係都幾微妙，既因分別執教米蘭雙雄而成為死對頭，「肥安」亦喺摩連奴打下基礎後，接手車仔同皇馬獲得成功，有啲「行運醫生醫病尾」feel。當然佢哋近年都有回塘迹象，「寸王」執教曼聯嗰陣備受抨擊，「肥安」上一份工就畀拜仁炒魷魚，兩人均不惜紆尊降貴執教多年無冠嘅熱刺及「拖肥」，都係想喺英超重新證明自己。

因疫情令收入大減，令摩連奴冇得好似教皇馬、曼聯咁大灑金錢買人，不過今夏購入賀積查治同馬特杜靴迪，前者屬為「寸王」最鍾意嘅「打仔格」中場，呢位丹麥國腳既可作防線前屏障，亦能串連攻守，馬特杜靴迪作為右翼衞做到瞻前顧後，效率極高，解決自捷比亞上季離隊後，熱刺右路攻守問題。唔好忘記，前線嘅哈利卡尼同孫興民，係英超最具殺傷力嘅進攻組合之一，熱刺近乎原班人腳出戰，默契十足。

「肥安」喪買人愛華頓未磨合

相反，愛華頓主帥安察洛堤今夏着力建立自己班底，近日接連羅致杜哥利、阿倫盧利奧及「J神」占士洛迪古斯，「J神」仲要係免費，大家都等睇「肥安」點樣重新激活呢位2014年世盃金靴得主，佢哋質素唔錯，但問題係加盟冇耐，夾都未夾過，仍需時間適應，好難即刻發揮作用。

睇番熱刺近3季聯賽開鑼戰全勝，雖然3戰均非摩連奴領軍，但「寸王」好要面唔衰得，何況佢執教曼聯及兩教車仔期間，曾9次領軍打聯賽開咧戰，豪取8勝1和佳績，可見摩帥好重視開咧戰。加上近4次同「肥安」正面交鋒都贏波，包括上季季尾熱刺主場1比0小勝「拖肥」，今仗有力打響頭炮。