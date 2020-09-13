摩連奴哀求簽射手　熱刺高層火速回應

熱刺周日晚（13日）就會出戰本季首場聯賽對愛華頓，雖然熱刺今夏已簽入3位球員，包括門將赫特、右閘馬特杜靴迪、中場賀積查治，不過領隊摩連奴喺賽前記者會上表示仲想簽入1位前鋒：「球會管理層都知道我需要1位前鋒，事實上，球隊的確需要增添前鋒，我相信可以簽入合適嘅前鋒。」

勢估唔到摩連奴講完冇耐，熱刺迅即宣布一單矚目交易：熱刺女足成功借入美國王牌女子足球員雅歷絲摩根，呢個消息令唔少熱刺球迷極之雀躍，有網上留言開玩笑話管理層已對摩連奴嘅訴求作出回應，亦有人話好期待摩根可以夥拍哈利卡尼上陣。

31歲嘅雅歷絲摩根效力美職球會奧蘭多榮耀，16/17球季曾外借里昂贏過法甲、法足盃及歐聯3料冠軍，佢係美國贏得2015、2019兩屆女子世界盃嘅主要功臣之一，亦係2012年倫敦奧運女子足球金牌成員，自從佢喺5月誕下佢同老公卡拉斯高嘅愛情結晶品Charlie Elena，一直休養至今，今次加盟熱刺女足係佢產後第一擊，如無意外佢亦會代表美國女足出戰延至明年舉行嘅東京奧運。

講番摩連奴方面，據悉熱刺計劃以先借後買方式簽入拖連奴射手比洛迪，包括先借用1季，明年夏天有權用5,000萬歐元買斷呢位26歲意大利國腳，但已被拖連奴拒絕。比洛迪至今為拖連奴上陣192場，射入92球及19次助攻，佢嘅毀約金達1億歐元，如果熱刺要簽入呢位猛將，恐怕要加碼。