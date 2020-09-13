綠木又做錯嘢　今次喺屋企吸笑氣

曼聯小將格連活特繼之前國際賽期間，帶女仔上酒店房違反隔離令。近日英國《太陽報》又爆出一段獨家片段，影住「綠木」係曼徹斯特一間公寓吸入笑氣，個人形象再受影響。

依段片係屬於幾個星期之前，球季剛完結，由著住爛牛仔褲嘅格連活特女友人拍攝，入面可以清楚見到當時成身黑色T恤、短褲同戴住帽嘅格連活特正幫汽球注入大量一氧化二氮(笑氣)，並即場將氣體吸入，另外枱面仲見到有兩支充滿大量氣體嘅Smartwhip充電器，睇嚟佢個日都吸咗唔少。

格連活特隨即透過曼聯發出聲明：「我承認自己的判斷力很差，不過我已經意識到當中健康風險，我強烈勸告其他人不要效法我這樣做。」「作為一個18歲的孩子，我一直在學習，我決心交出職業球員應該有的態度和信念，以回報教練對我一直的支持。」吸入笑氣可以引發心臟病同腦部損傷，而長時間吸入更會導致記憶力減退以及維生素缺乏症。

阿仙奴法國前鋒拿卡錫迪今年5月，亦曾經揭發喺家中吸入笑氣，當時佢被指違反球隊紀律，幾場冇得踼正選，仲差啲面臨被出售命運。

「綠木」上季先正式上位，今季已經穿上傳奇球星傑斯嘅11號球衣，畀曼聯同球迷寄予望厚，希望佢可以吸取今次教訓，唔好再淨係掛住玩啦。