新兵開胡華迪起孖　狐狸大炒西布朗

周日(13日)晚英超賽事，李斯特城憑新加盟嘅卡斯泰尼開紀錄，以及占美華迪12碼梅開二度，作客以3比0大勝西布朗，新球季有個好開始，至於今季3支升班球隊富咸、列斯聯及西布朗於首輪全數落敗。

李斯特城比較慢熱，英超最老金靴占美華迪早段甚少掂波，戰至36分鐘一次攻門，哈維班尼斯2度近門勁射，均被西布朗門將森莊士東擋出，反而今仗排451嘅西布朗不但防守嚴密，防反速度都唔弱，哥林羅賓遜埋門對狐狸防線構成一定威脅，上半場互無紀錄。

下半場李斯特城發動攻勢，56分鐘丹尼斯普拉特左路底線傳中，由阿特蘭大加盟嘅卡斯泰尼近門頭槌建功成1比0，今場係呢住24歲比利時國腳英超處子戰，首戰即入波對佢日後發展好有幫助。

狐狸入波後成隊生晒，西布朗則陣腳大亂，73分鐘占美華迪禁區內被侵犯博得12碼，佢親自主射建功，李斯特城贏到2比0。賽事末段西布朗散晒，84分鐘李斯特城再獲12碼，占美華迪操刀順利起孖，狐狸最終大勝3比0完場。