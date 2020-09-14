PSG法甲連敗兼開片　5球員被逐尼馬有份

周一(14號)凌晨法甲大戰，巴黎聖日耳門(PSG)主場以0比1不敵馬賽，殘陣之下開季2場輸晒。PSG今場輸波更要付出慘烈代價，完場前兩隊爆發大規模打鬥，巴西球星尼馬疑受到馬賽球員種族歧視，失控出拳打向對方後腦，成為5位被罰紅牌球員之一。

PSG開季前爆出「新冠肺炎群組」，開鑼戰殘陣下輸畀新升班嘅朗斯，今場雖然仍有基利安麥巴比、基羅拿華斯等要進行隔離，但尼馬、迪馬利亞等主力都復出，只係狀態明顯不足，馬賽31分鐘由泰奧雲攻入全場唯一入波。

不過今仗最大話題必定係發生喺完場前嘅瘋狂打鬥，當時尼馬同馬賽守將艾華路蘇比朗已經有拗撬，而開拖導火線就係馬賽前鋒賓尼迪圖無故撞跌里安度柏利迪斯，後者不忿起身還擊，另一邊古沙華同佐敦艾馬維亦上演「肉搏戰」，結果兩對冤家齊齊被逐出場。

事件仲未完結，VAR翻查片段嗰陣，發現尼馬喺混亂之中，曾經出拳打向艾華路蘇比朗後腦，自然難逃食紅牌命運。尼馬被逐後一直向球證投訴被對方種族歧視侮辱，而據影片所見，艾華路蘇比朗的確曾經講出疑似種族歧視說話。

尼馬賽後喺twitter表示：「我唯一後悔嘅事，係冇兜面打呢條XX！VAR要捉我嘅攻擊性行為好容易，但我依家最想睇番嗰個種族主義者鬧我『monkey son of a b****』嘅影象。之後點呢？我食紅牌兼被罰，嗰個種族主義者又點？」