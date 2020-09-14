摩連奴神迹斷纜　怒插球員、球證同Amazon

熱刺喺英超開鑼戰主場不敵愛華頓，係領隊摩連奴20年執教生涯，第1次喺聯賽第1戰嘗到輸波滋味，賽後「寸王」當然滿腹牢騷，批評球員「懶散」、球證執法水平之外，就連Amazon都成為佢埋怨目標！

摩連奴執教生涯創造過唔少紀錄，其中一項就係每季開咧戰從未輸波，之前18季聯賽首戰錄得11勝7和成績，估唔到嚟到第19次終於斷纜，摩連奴賽後率先批評旗下球員：「我哋嘅壓逼做我好懶散，呢個起因可能係因為球員體能差、備戰差，我哋有球員係冇任何季前備戰，有球員個精神狀態都好有問題，呢點我唔想多講。」迪利阿里今場只係踢半場就被換出，摩連奴承認係戰術調動，「懶散」矛頭直指呢位英格蘭中場。

鬧球員之外，摩連奴仲有好多嘢都睇唔順眼：「比賽有6個球證同VAR，但容許愛華頓將個罰球擺前5、6米，呢個有好大影響，個入波唔應該出現。」摩連奴最後仲暗寸近期播出熱刺紀錄片、不斷「爆內幕」嘅Amazon：「我對球隊好失望，但有咩嘢都會留喺更衣室入面講，好開心Amazon終於唔喺度(拍攝)，呢啲係熱刺內部嘅事。」