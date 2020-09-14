錫菲聯夠硬淨　抗狼隊進襲

今晚英超頭場由錫菲聯主場迎戰狼隊。錫菲聯屬典型守強攻弱球隊，上季聯賽僅入39球，同時亦只失39球。狼隊以破球會紀錄簽入葡萄牙18歲新星法比奧施華，能否適應英超仍屬未知之數，加上近兩次造訪錫菲聯都捧蛋而回，主隊受讓平半，寧捧下盤。（Now 621周二凌晨1時直播）

錫菲聯去季升上英超後，表現令人驚喜，一度衝擊前4席位，最後獲第9名叫做超額完成。佢哋踢法穩中求勝，上季失球排第4少，防守相當硬淨。錫菲聯仲有一個煞食地方，就係主場威力極大，去季先後贏過阿仙奴、熱刺、車路士及狼隊等勁旅，開咧戰地頭出擊，可坐和望贏。

狼隊新季繼續「葡化」，陣中目前已有11位葡兵，領隊紐奴同樣愛穩守突擊，主要由兩位中場摩天奴同魯賓尼維斯策動反擊，左右兩閘後上配合，箭頭魯爾占美尼斯負責埋門一腳。但佢哋今季有右閘馬特杜靴迪轉投熱刺，缺少呢位高效翼衞，可能影響反擊質素。再睇埋佢哋近2次作客錫菲聯都入唔到波，今場要讓波可謂危機四伏。

直播表

周二1:00am 英超 錫菲聯 Vs 狼隊

Now621、611

周二3:15am 英超 白禮頓 Vs 車路士

Now621、611