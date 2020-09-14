【美網】泰姆落後兩盤奇迹反勝！首度稱王

美國網球公開賽男單決賽，2號種子泰姆與德國的沙華列夫大戰5盤，最終泰姆以2比6、4比6、6比4、6比3及7比6 （8比6）奇迹反勝，贏得職業生涯首座大滿貫冠軍，同時成為公開賽時代首位在美網決賽落後兩盤反勝的球手。亞軍的沙華列夫頒獎禮致詞時傷心落淚，自曝父母於美網前確診新冠肺炎，今屆賽事一直懷着沉重心情應戰。

隨着冠軍熱門祖高域第4圈被取消資格，今年決賽由兩位零「貫」球手爭奪冠軍寶座。27歲的泰姆和23歲的沙華列夫今年初曾於澳網4強相遇，當時泰姆以3比1反勝晉決賽，冠軍戰這位奧地利猛將更令祖高域陷入苦戰，最終鬥足5盤僅負。今場泰姆再次展現驚人韌力，先失兩盤2比6、4比6下連追3盤，第5盤更與沙華列夫纏至「tie-break」才分勝負。

2人在賽後的頒獎禮難掩激動心情，特別是亞軍的沙華列夫：「恭喜Dominic贏得第一座大滿貫冠軍，他未來還會贏更多。今場是場硬仗，我也希望你會有更多失誤，那麼我就可以捧走冠軍，可惜我要以亞軍身分致詞。」他斷斷續續地說出賽後感受。

說到今天不在場的父母，這位身高6尺6的德國球手哽咽地說：「今天有很重要的人不在這群人當中。我想多謝我的父母，每一站比賽他們都會陪着我，可惜他們都在美網前確診新冠肺炎，所以無法來這裡。我很想念他們……但我知道即使我輸了，他們都會為我自豪，希望終有一天我能帶獎盃回家。」

美網6年來終於誕生新冠軍，泰姆致詞時不忘為好友打氣：「如果可以有兩個贏家就好了，我們都值得贏。你的父母、家人都會贏你感到自豪。」經過3次大滿貫決賽的失利，泰姆終於在今年的美網「圓夢」：「我的網球生涯就像這天的賽事一樣，有很多高低起跌，這個結果令我很滿意。」