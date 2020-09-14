車仔將清洗4人　籌錢買番昔日青訓新星

車路士今夏已經豪花超過2億鎊收購多位球星，但領隊林柏特仍然未夠喉，計劃買埋韋斯咸防中迪格蘭賴斯。不過「林伯」為咗平衡財政收支，準備出售4位球員，籌錢收購迪格蘭賴斯。

英國傳媒爆料，車路士清洗4人名單之中，包括中場佐真奴費路、泰莫爾巴卡約高、後衞艾馬臣柏美尼、沙柏哥斯達。28歲意大利國腳佐真奴費路2年前由前主帥沙利簽入，自從沙利上年被炒之後，已經多次傳出佐真奴費路會走人，佢亦係4位球員中最值錢，估計可以賣到3,000萬鎊。

至於26歲法國中場泰莫爾巴卡約高3年前以4,000萬鎊轉會費，由摩納哥來投，但表現欠佳，前2季分別被外借去AC米蘭同摩納哥，早已經唔喺林柏特計劃之內，如果有球會出到2,000萬鎊，應該可以成交。

車仔簽入芝維爾之後，2名閘位球員艾馬臣柏美尼、沙柏哥斯達難有生存空間，沙柏哥斯達上季已被外借去羅馬，車仔打算以2,000萬鎊將2人賣走。如果車路士能夠以上述價錢出售呢4位球員，可以籌到7,000萬鎊，夠畀迪格蘭賴斯嘅轉會費。

身高1米85嘅迪格蘭賴斯3年前開始為韋斯咸一隊上陣，近2季都係球隊主力，佢可以勝任中堅同防守中場。值得一提，呢位英格蘭國腳曾於7歲時加入車仔青年軍受訓過8年，之後轉投韋斯咸青年軍，估唔到車仔依家卻要以天價買番佢。