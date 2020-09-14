F1　艾爾賓首奪前三 咸美頓叫胡車神紀錄

世界一級方程式(F1)周一(13日)於法拉利意大利主場托斯卡尼站，完成今季第9站爭奪，最終平治搶過風頭成大贏家。在賽事兩次出現紅旗的情況下，「黑帝」咸美頓成功脫穎而出首名衝線，距離追平「車神」舒麥加的分站冠軍紀錄只差1場，至於紅牛車手艾爾賓在比賽後段成功突圍後，亦首次登上F1頒獎台。

位於意大利托斯卡尼的梅治路賽場，首次舉辦F1賽事，就發生多次嚴重意外，其中紅牛車手麥斯韋斯塔本繼上站未能完成賽事之後，今站再出事，與剛剛奪得個人首座分站冠軍的加斯尼，兩人一起於首圈提早「畢業」。賽事於第7圈重開，但安全車才剛離開賽道，喬維納、麥奴臣、拉蒂菲、奧干及上站亞軍沙恩斯的五架戰車就於主車群尾「攬炒」，雖然各車手都逃過一劫沒有大礙，但賽會在五車提早退出的情況下，需要舉出紅旗。賽後咸美頓批評賽會為求提升比賽刺激性，故意令安全車推遲滅燈時機，釀成今次意外。其後史杜爾戰車出現故障高速撞墻，令賽事第二次出現紅旗。

為慶祝法拉利車隊第1000場出戰F1，賽前21歲「車神之子」米克舒麥加就獲邀，駕駛父親舒麥加2004取得世界冠軍的戰車繞場一周，法拉利更特別為「紅色戰車」塗上深紅色，不過今場正賽焦點，卻被平治車隊搶過。

上站成績跌出前3的「黑帝」咸美頓，矢志重奪冠軍寶座，今站排位賽繼續交出超班表現，先勇奪首名起步資格，正賽期間再避開幾次意外，最終力壓平治隊友保達斯，取得個人第90個分站冠軍，距離舒麥加的91勝紀錄，又再接近一步。

同樣登上頒獎台的，還有紅牛的艾爾賓，這位24歲泰國籍車手今季多次與前3席位失之交臂，今次成功於比賽後段發力，「食贏」列卡度以第3名衝線，終於嘗到F1頒獎台開香檳的滋味。