重新組裝升呢衝冠！車仔踩油收禮

周二(15日)凌晨英超壓軸尾場，白禮頓主場挑戰車路士。車路士今夏做大豪客重組「黃金戰車」，狂掟2億鎊簽入迪姆華拿及夏維斯等猛將，劍指新季各項錦標，一開咧必踩油冇得停，加上近年交鋒食住白禮頓，有望大勝響頭炮，「車仔」作客讓半一照要上盤。（Now 621周二凌晨3時15分直播）

白禮頓上季僅以第15位過終點，總算護級成功，但礙於財力所限，冇能力收購高質球員，新兵只有來自利物浦嘅中場拉爾拉拿較有卡士，不過呢位32歲老將高峰期已過兼多傷，不宜高估。

近6次聯賽對白禮頓5勝

車路士上季後勁不繼，最終排第4位兼英足盃飲恨，今夏逆市大灑金錢，勁使超過2億鎊增兵，包括2位正值巔峰嘅德國球星迪姆華拿同夏維斯，其中迪姆華拿早前喺熱身賽已有士哥，狀態唔曳，夏維斯可勝任中前場多個位置，包括進攻中場及「假9」，令主帥林柏特調動更靈活，仲有早早落實來投嘅阿積士翼鋒薛耶治，連同原有嘅譚美阿巴謙、基奧特、基斯甸普列錫等，中前場粒粒皆星，防線亦針對性增添中堅堤亞高施華同左後衞芝維爾，就算今仗有中場高華錫要坐越季波監，都唔怕冇人用。

翻查紀錄，車路士近6次聯賽對白禮頓獲5勝1和，其中4次贏2球或以上，依家「黃金戰車」全面升呢，眾將為保正選席位必定搏到盡，遇「私房菜」白禮頓唔會留手，作客讓半一冇有怕，強捧上盤。