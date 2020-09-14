亞冠盃重開　希拉爾爆疫情照開波

亞冠盃衞冕球隊希拉爾多人中招, 但其餘球員如常比賽

亞洲冠軍球會盃今晚重開，進行西亞區分組賽，賽事全部安排在卡塔爾中立場，以賽會制形式舉行，衞冕嘅沙特阿拉伯球隊希拉爾將會對烏茲別克球隊柏克塔哥，但賽前檢測，有7人呈陽性，當中希拉爾就有5個球員及1名職員確診，希拉爾少咗5個球員，各位投注人士要睇路呀！

受疫情影響，亞冠盃分組賽喺2月踢咗2輪之後就暫停，等到依家改以賽會制重開，西亞賽區集中喺卡塔爾舉行，東亞賽區嗰邊另外搵場地，賽會規定各隊出發去卡塔爾前，必須通過核酸檢測，其中A組球隊阿爾華達爆發疫情多人中招，全隊未能如期前赴卡塔爾，亞洲足協以退賽方式處理，賽事未重開已少咗1隊。

各隊抵達卡塔爾後，要再接受一次檢測，結果驗出7人中招，有6人來自上屆冠軍希拉爾，包括5名球員及1名職員，另一人來自卡塔爾球隊艾杜哈尼，全部要隔離14日。

多人中招嘅希拉爾今晚繼續上陣，將會出戰烏茲別克嘅柏克塔哥，兩隊喺B組同為2戰2勝，今場關乎榜首誰屬，據報道希拉爾中招球員全部係沙特土炮，幾位外援未受影響，會如常上陣，實情如何，稍後睇埋出場名單就知。